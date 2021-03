AC Milan : Pierre Kalulu raconte Zlatan Ibrahimovic

Formé à l'Olympique Lyonnais, le jeune latéral droit Pierre Kalulu (20 ans) a rapidement pris la tangente pour quitter l'Hexagone et rallier l'Italie, la Lombardie plus précisément. En effet, il s'est engagé avec l'AC Milan et a donc découvert un autre univers et d'autres joueurs. Parmi ces derniers, notamment le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Dans un long entretien accordé à Eurosport, Pierre Kalulu raconte comment l'ancien Parisien est au quotidien.

« C'est un exemple à suivre. Quand tu vois ce qu'il fait à 39 ans... Non seulement il est bon sur le terrain, mais il l'est également en dehors. Zlatan, c'est l'exigence et la faim. Il a toujours envie de gagner. Face à ça, tu te dis : "Je ne peux pas venir là et avoir moins envie que lui". Il te montre la voie à suivre. Et quand tu vois ce qu'il a gagné et la faim qu'il a encore en lui... Tu ne peux pas venir et être tranquille », a-t-il confié.