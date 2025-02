PSG : Fabián Ruiz explique son impressionnante montée en puissance

Victorieux à l’aller sur la pelouse du stade de Roudourou (3-0), le Paris Saint-Germain accueille mercredi soir le Stade Brestois en barrage retour de la Ligue des Champions. Une rencontre au cours de laquelle les troupes de Luis Enrique devront verrouiller son ticket pour les 8es de finale où les joueurs parisiens affronteraient, en cas de qualification, Liverpool ou le FC Barcelone. Avec 14 victoires acquises sur les 15 dernières rencontres jouées toutes compétitions confondues, les pensionnaires du Parc des Princes ont activé le mode rouleau compresseur ces dernières semaines. L’année 2025 commence sur des chapeaux de roue. L’inefficacité offensive de la première partie de saison semble être de l’histoire ancienne, alors que plusieurs joueurs enchaînent de belles performances avec régularité et solidité. Parmi ces éléments, Fabián Ruiz, auteur de 2 buts depuis le 1er janvier (face au RC Lens et au Toulouse FC), continue d’exploser et de s’imposer comme la parfaite pièce complémentaire de l’ombre.

Fervent défenseur de son joueur, Luis Enrique ne cesse d’encenser Fabián Ruiz ces dernières semaines. S’il n’est pas le joueur le plus attrayant, l’ancien joueur du Napoli a un statut importantissime au sein du collectif et de la rotation du Paris Saint-Germain : «de la manière dont nous jouons, il ne s’agit pas seulement de mobilité, mais aussi de jouer en fonction des coéquipiers. Il y a des formules qui se répètent mais on ne joue jamais de façon répétitive. On a besoin de ces profils comme Fabian Ruiz, ou d’autres. Il est capable de jouer à différents postes et d’avoir des performances de haut niveau. Je suis très content de mon effectif et en particulier de mon milieu. Ils peuvent encore s’améliorer. Le chapitre suivant serait aussi de corriger les autres», a déclaré en conférence de presse l’entraîneur espagnol. Mais le principal intéressé était aussi présent devant les journalistes à la veille du barrage retour contre Brest. Il est revenu sur sa belle forme actuelle, son rôle au sein du groupe et son avenir à Paris.

Un rôle bien défini

Auteur d’une campagne flamboyante avec la Roja à l’Euro 2024, Fabián Ruiz a expliqué les raisons de son irrégularité sur la première partie de saison : «c’est vrai que j’ai joué un très bon Euro, je me sentais très bien et cette année, j’ai commencé un peu plus tard avec le groupe parce que je n’ai pas eu le temps de faire une pré-saison. Je me sens bien physiquement, j’essaye toujours de m’améliorer», avant de poursuivre en détaillant son rôle au sein du système parisien. «Je ne me sens pas comme un leader ou une pièce importante, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. C’est ce que demande l’entraîneur, de faire ce qui est bon pour moi et le club. J’essaie de lui rendre la confiance. Je crois que c’est une équipe où on s’amuse beaucoup parce qu’on a souvent le ballon, c’est ce que demande l’entraîneur. Avoir la possession est ce qui plaît le plus. Je n’aime pas courir après le ballon. On s’identifie sur ça, c’est quelque chose de positif pour notre équipe et moi-même. On s’identifie sur la possession de ballon».

Au sein du milieu parisien, la paire portugaise composée de Vitinha et João Neves attire fréquemment tous les projecteurs, alors que Warren Zaïre-Emery jouit d’un statut particulier de titi parisien - chouchou du Parc des Princes. Entre toute cette bande de jeunes pépites, Fabián Ruiz, souvent critiqué par une partie des supporters et observateurs, a conscience de l’importance de son rôle particulier : «je ne dis pas que je ne me sens pas important. L’entraîneur me donne une confiance assez forte, c’est important pour moi. J’essaie d’être disponible pour jouer autant que possible. On a un effectif très bon et large. Au final, on voit toujours qui marque les buts dans le football. Chacun fait son travail et c’est normal que ça soit les attaquants qui marquent. Tout fonctionne comme un ensemble, on essaie de faire notre travail au milieu. Peu importe qui met le but ou donne la passe décisive, on se voit comme un ensemble. Qui marque, au fond ça nous est un peu égal». Luis Enrique a récemment avoué qu’il aurait dû convoquer Fabián Ruiz à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne.

Néanmoins, le natif de Los Palacios y Villafranca n’a aucune rancœur envers son entraîneur, bien au contraire : «je l’ai toujours dit, j’ai toujours eu une bonne relation avec Luis Enrique, il n’y a jamais eu de problème. On aime représenter notre pays, bien sûr que j’aurais voulu jouer la Coupe du monde 2022 avec mon pays. Le sélectionneur avait dû prendre une décision. Quand Luis Enrique est arrivé, je savais que c’était l’un des meilleurs entraîneurs du monde. C’est le premier qui m’a convoqué en sélection», a-t-il expliqué. De quoi s’inscrire encore sur le long terme au PSG ? Pour le moment, le milieu espagnol botte en touche :«ma prolongation de contrat ? Je ne peux pas en parler. J’ai encore deux ans, je suis très content ici et dans cette ville. On se sent très bien avec ma famille, mais je ne vais pas aborder ce thème pour l’instant. Ce n’est pas mon tour». Alors que le PSG traverse une période chargée en rencontres, Fabian Ruiz est un engrenage indispensable au moteur parisien.