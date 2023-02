Ligue des Champions : les clubs de Premier League n’y arrivent pas !

La suite après cette publicité

C’est, de très loin, le championnat le plus puissant du monde financièrement. Des écuries comme Chelsea peuvent ainsi se permettre de dépenser, sur un seul mercato hivernal, plus que tous les autres gros championnats européens réunis. Si on parle de spectacle, d’audience, de marketing, de stars et de coachs, on peut aussi couronner, sans trop de doutes, la Premier League comme le meilleur championnat du monde.

Et pourtant, sur la scène européenne, c’est plus compliqué. Sur ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, les quatre clubs engagés ont obtenu des mauvais résultats. Liverpool s’est fait humilier par le Real Madrid sur le score de 5-2, Chelsea a perdu 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund, Tottenham en a fait de même à Milan, pendant que Manchester City s’est contenté d’un nul 1-1 à Leipzig. Outre les Reds, ils conservent leurs chances de qualification pour les quarts, mais le contenu a été assez inquiétant.

Manchester United en sauveur ?

Comment expliquer ces résultats, au vu des effectifs colossaux et des dépenses bien supérieures à celles de leurs rivaux ? Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Les clubs en question ne sont ainsi pas spécialement en forme en championnat déjà. Il y a aussi les spécificités tactiques à chaque championnat, qui font que les clubs anglais, à l’aise chez eux, puissent avoir du mal, face à des équipes mieux en place derrière et plus solides défensivement par exemple. Et vice-versa. Le Real Madrid n’a par exemple pas l’habitude d’avoir autant d’espaces que face à Liverpool tous les week-ends en Liga.

Une situation qui ne semble cependant pas perturber les médias anglais ce matin, qui, outre les grosses critiques contre Pep Guardiola et Erling Haaland, n’évoquent à peine les malheurs de leurs clubs dans la plus belle des compétitions européennes. Manchester United aura tout de même l’occasion de laver l’honneur des écuries britanniques ce soir, face au Barça à Old Trafford en Europa League…

