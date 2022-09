Denzel Dumfries répond à l'intérêt de Chelsea

Déjà courtisé par Chelsea lors du dernier mercato estival, le piston droit néerlandais de l'Inter Milan, Denzel Dumfries (26 ans), a répondu à la sollicitation des Blues via De Telegraaf. Le défenseur passé par le PSV Eindhoven, était ces dernier jours avec sa sélection nationale des Pays-Bas, avec laquelle il a disputé l'intégralité des deux rencontres de Ligue des Nations contre la Pologne (victoire 2-0) et la Belgique (victoire 1-0).

La suite après cette publicité

« L'intérêt me flatte, bien sûr. Mais je me concentre maintenant uniquement sur l'Inter. Nous voulons gagner le Scudetto parce que nous l'avons perdu la saison dernière » a lâché le joueur aux deux buts et une passe décisive toutes compétitions confondues cette saison du côté de l'Inter Milan.