Coupe du Monde 2022, Équipe de France : le cas Karim Benzema met encore le feu

Les absents ont toujours tort. Karim Benzema ne peut pas dire le contraire alors que les Bleus ne sont qu'à un seul petit match de remporter la Coupe du Monde. Un tournoi où le Ballon d'Or 2022, attendu par toute la planète football, espérait décrocher un titre majeur en sélection, lui qui avait été absent en 2018 en Russie. A cette époque-là, le joueur du Real Madrid était sélectionnable mais toujours écarté par Didier Deschamps suite à l'affaire de chantage à la sextape et d'autres polémiques. Quatre ans plus tard, le footballeur âgé de 34 ans a manqué d'un rien le Mondial au Qatar. Blessé en club, il a été convoqué dans la liste de DD avant de mettre les bouchées doubles pour revenir à temps lors du tournoi et ramener la coupe à la maison.

Incertain lors du premier match de poule face à l'Australie (22 novembre), KB9 a été finalement trahi par son corps qu'il met pourtant tant de coeur à bien entretenir. Le 19 novembre, la FFF a annoncé son forfait pour le reste du tournoi puisqu'il s'est blessé en courant seul durant un entraînement. «Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid est contraint de renoncer à participer au Mondial. Karim Benzema a été contraint d’écourter la séance d’entraînement collective, après avoir ressenti une douleur au niveau du quadriceps de la cuisse gauche», pouvait-on d'ailleurs lire sur le communiqué de la FFF. Un coup de massue et une réelle déception pour l'ancien joueur de l'OL.

Plusieurs polémiques sur son cas

«De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien», avait-t-il publié sur Twitter. On pensait ce dossier clôt. Mais rapidement, son cas a fait couler de l'encre. L'Equipe a par exemple publié un article où il est expliqué que certains Bleus étaient soulagés suite au départ du Nueve. Une information démentie par Aurélien Tchouaméni et les Bleus. Puis, la presse ibérique a annoncé que le staff du Real Madrid avait été surpris du forfait de Benzema, qui était prêt à reprendre l'entraînement le 28 novembre. Rapidement, TF1 avait démenti en assurant que le joueur allait s'envoler pour quelques jours de vacances à l'île de la Réunion. La question avait même été posée à Deschamps en conférence de presse, qui avait démenti.

On se disait que le débat était enfin terminé. Mais voilà qu'il est reparti de plus belle ces deniers jours. Tout d'abord, plusieurs personnes, notamment sur les réseaux sociaux ont pointé du doigt le fait que le Madrilène ne publie pas de message d'encouragement pour son pays. Une polémique inutile puisque Lucas Hernandez, également forfait, n'en avait pas mis un. D'autant que Benzema, dont les faits et gestes sont scrutés de près, a bien mis un message après la victoire en quart de finale face à l'Angleterre. « Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque… derrière vous… Vamonos #allezlesbleus.» Hier soir, il a publié une story Instagram une photo des Bleus avec le message "en finale" et des émojis flamme. Et si jamais il y en a qui avaient encore des doutes, les Bleus ont mis un terme au débat ces derniers jours.

KB9 peut rejoindre le Qatar

Comme Raphaël Varane, qui a indiqué que KB9 lui envoyait souvent des messages, Aurélien Tchouameni a confié hier : «j'ai parlé avec Karim, il m'a dit qu'il était très content pour nous». Une nouvelle mise au point qui n'empêche pas Benzema de faire parler de lui. De retour à l'entraînement à Madrid, l'avant-centre met le feu aux médias ibériques. Hier, Marca a demandé à ses lecteurs si Karim Benzema méritait d'être considéré comme champion du monde en cas de succès des Tricolores. Rien ne l'empêche puisqu'il est toujours inscrit sur la liste de la France et n'a pas été remplacé comme Lucas Hernandez. Il serait donc vainqueur du titre mondial sans avoir joué un match. Et il ne jouera pas le dernier, c'est une certitude. Après la victoire face au Maroc hier soir (2-0), Didier Deschamps s'est montré très agacé par une question au sujet de l'attaquant madrilène, dont le départ est une énigme pour certains.

«Je ne préfère pas répondre. Question suivante», a pesté DD. Le sélectionneur en a ras-le-bol qu'on lui parle de Benzema, qui ne sera pas présent dans son onze dimanche face à l'Argentine. En revanche, il pourrait bien être présent au stade pour soutenir les Bleus et éventuellement soulever la coupe avec eux. AS et Mundo Deportivo indiquent, en effet, que le Real Madrid a donné carte blanche à son joueur. Malgré le fait qu'il se remette de sa blessure, il sera donc libre d'assister à la finale face aux Argentins dimanche au stade de Lusail. D'après Relevo, le joueur né en 87 n'a pas l'intention de se rendre au Qatar, lui qui aurait été vexé par les déclarations de DD et par le manque d'intérêt de la FFF à son égard. La suite au prochain épisode.