FC Barcelone : la nouvelle vie passionnante de l’ancien prodige Bojan Krkic

Les plus jeunes d’entre vous n’ont pas vécu la Bojanmania. Mais les plus anciens s’en rappellent sûrement. Alors qu’un certain Lionel Messi commençait à émerveiller la planète, un autre jeune joueur semblait déjà prêt à lui emboîter le pas et était déjà comparé à La Pulga : Bojan Krkic. Après avoir explosé absolument tous les records de buts dans les équipes de jeunes du club, le pur produit de La Masia a débuté avec les A en 2007, et a peu à peu intégré l’équipe première, où un destin similaire à celui de l’Argentin semblait l’attendre. Mais entre pression monumentale et quelques soucis de santé mentale, puis une concurrence très rude dans le secteur offensif barcelonais, Bojan n’a pas réussi à se faire une place importante. En 2011, il quittait le Barça et démarrait un long périple qui l’a mené par la Roma, l’AC Milan, l’Ajax et Stoke City, puis, par Mayence, Alavés, l’Impact Montréal et pour finir le Vissel Kobe où il a pu côtoyer son ancien coéquipier Andrés Iniesta.

Le "papa" des pépites de La Masia

Une carrière marquée par l’instabilité et des pépins physiques, et il n’aura jamais réussi à s’imposer malgré quelques coups d’éclat, du côté de Stoke City notamment. Loin de ce qu’on pouvait lui prédire à l’époque donc, et on peut le dire, Bojan est un des plus gros flops de l’histoire moderne du football. Toujours très attaché au foot, il a vite décidé de se relancer et entamer une reconversion dans les bureaux. Joan Laporta lui a ainsi ouvert les portes du FC Barcelone. En septembre, son arrivée au sein de la direction sportive de Deco a été officialisée.

Il occupe un rôle de collaborateur, et s’occupe principalement de suivre les performances et l’évolution des jeunes joueurs de La Masia, des catégories d’âge les plus basses jusqu’au Barça B et l’équipe première. Il est la nouvelle référence du club en matière de formation et c’est surtout lors du périlleux passage des U19 ou de la B à l’équipe première qu’il est chargé d’accompagner les joueurs, mais aussi de briefer le staff technique et la direction sur les qualités ou les problèmes des pépites du club. Le Barça souhaite aussi que Bojan soit en quelque sorte une figure paternelle - mais aussi d’autorité - pour justement éviter que les joueurs les plus prometteurs du club connaissent les mêmes problèmes qu’il a pu traverser.

Le futur homme fort du Barça ?

Un rôle particulièrement important, surtout à l’heure où le club est dans une situation financière très tendue et qu’il doit, plus que jamais, faire appel à son centre de formation pour renforcer l’équipe première. Ce n’est pas tout, puisque Bojan a une autre responsabilité majeure : suivre l’évolution des joueurs prêtés par le club aux quatre coins de l’Europe. C’est par exemple lui qui supervise l’évolution de Julian Araujo, le latéral mexicain de 22 ans prêté à Las Palmas, qui pourrait bien revenir et être conservé l’été prochain puisqu’il a convaincu le nouveau dirigeant barcelonais selon les médias locaux. Et il ne s’agit pas uniquement de regarder les matchs à la télévision, puisque Bojan se réunit aussi avec les dirigeants/entraîneurs des clubs où sont prêtés les joueurs barcelonais pour avoir le plus de données et d’informations sur l’évolution des joueurs en question.

Tout comme il garde un contact permanent avec ces éléments du Barça prêtés dans d’autres formations, à l’image d’Alex Valle (Levante) ou Pablo Torre (Girona). Une chose est sûre, Bojan est un homme qui a du pain sur la planche. Et surtout, le FC Barcelone semble énormément compter sur lui pour l’avenir. Ce n’est pas un hasard s’il est régulièrement mis en avant par les médias du club et s’il accompagne souvent Joan Laporta lors des sorties médiatiques de ce dernier. Il était ainsi présent lors de la réunion entre Laporta, Xavi et le vestiaire, alors que théoriquement, son rôle n’a pas forcément pour vocation de s’occuper des problèmes traversés par l’équipe première. La presse rapporte aussi qu’en peu de temps, il est devenu l’homme de confiance de Deco, et il est présenté par les médias locaux comme quelqu’un de très travailleur, discret, et qui fait l’unanimité en interne. Bojan est tout le temps présent du côté du centre d’entraînement et du stade Johan Cruyff, où jouent la B et certaines équipes de jeunes du club. Il ne serait donc pas étonnant de voir le Catalan avoir une meilleure carrière dans les bureaux que sur les pelouses…