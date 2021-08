OL - Brest : les compositions sont tombées

La Ligue 1 a repris hier avec le match nul entre l'AS Monaco et le FC Nantes et c'est un autre cador du championnat qui entre au lice. Dans son Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade Brestois 29. Peter Bosz organise les Gones dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Malo Gusto, Marcelo Guedes, Castello Lukeba et Léo Dubois. Houssem Aouar, Thiago Mendes et Maxence Caqueret sont associés dans l'entrejeu. Seul en pointe, Moussa Dembélé peut compter sur Karl Toko Ekambi et Rayan Cherki qui occupent les ailes.

De son côté, Brest s'articule dans un 4-3-3 pour le premier match de Michel Der Zakarian sur son banc en compétition officielle. Marco Bizot prend place comme dernier rempart avec Ronaël Pierre-Gabriel, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Jere Uronen en défense. Hianga'a Mbock, Haris Belkebla et Romain Faivre se retrouvent au milieu du terrain. Franck Honorat et Irvin Cardona accompagnent Steve Mounié en attaque.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Marcelo, Lukeba, Dubois - Caqueret, Mendes, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Cherki

Brest : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Uronen – Mbock, Belkebla, Faivre – Honorat, Mounié, Cardona