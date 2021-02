PSG - AS Monaco : les mots de Marco Verratti après la défaite

La suite après cette publicité

Dans cette 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est fait surprendre par l'AS Monaco au Parc des Princes (0-2). Entré en jeu en seconde période, Marco Verratti a tenté de faire bousculer les choses, en vain. Au micro de Canal + au coup de sifflet final, le milieu de terrain italien a essayé d'expliquer cette défaite.

«C'était un match difficile, on savait qu'on jouait contre une bonne équipe. Ils ont de très bons joueurs. Mais c'est le match qu'il faut gagner parce qu'on commence à perdre beaucoup d'opportunités de gagner le titre, les autres équipes sont devant. (...) Prendre un but au bout de 5 minutes et un autre 5 minutes après la mi-temps, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver», a lâché le «Petit Hibou».