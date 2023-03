La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 23e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Auteur d’un retentissant triplé en FA Cup, Erling Braut Haaland reste sur une semaine à huit buts après son quintuplé en Ligue des Champions. Ne se produisant pas en Premier League, il reste néanmoins bloqué avec 28 buts en 26 matches. Un excellent bilan qui lui permet de rester à la première place.

Pour autant, la concurrence gronde derrière le buteur norvégien. Ainsi, l’Équatorien Enner Valencia est plus que jamais son dauphin. Auteur d’un nouveau doublé hier lors d’une victoire 3-1 contre Alanyaspor, ce dernier a ainsi porté ses statistiques à 25 buts en 21 matches avec la formation turque. C’est un peu mieux que le Nigérian Victor Osimhen. Encore une fois performant face au Torino avec un doublé, l’attaquant du Napoli a parfaitement participé à la victoire 4-0 des siens. Ainsi, il se retrouve crédité de 21 buts en 23 matches.

À lire

La vengeance de Gavi au Clasico, Benzema prend cher

João Mário étonnant, la Ligue 1 en force

C’est un peu mieux qu’Harry Kane qui se maintient à la quatrième place. De nouveau buteur avec Tottenham lors d’un match nul prolifique contre Southampton (3-3), le buteur anglais affiche 21 buts en 28 matches. Cinquième, Kyogo Furuhashi n’a lui pas marqué avec le Celtic Glasgow contre Hibernian (3-1) mais il reste bien placé grâce à ses 20 buts en 27 matches. C’est un peu mieux que Kylian Mbappé qui arrive au sixième rang. Assez moyen lors d’une défaite 2-0 contre Rennes, l’attaquant tricolore suit avec 19 réalisations en 24 rencontres.

La suite après cette publicité

Il fait mieux que le septième, à savoir Jonathan David. Muet contre Toulouse samedi dernier, le Canadien reste bloqué à 19 buts en 27 matches. La huitième position est désormais détenue par Wissam Ben Yedder suite à son but contre Ajaccio (2-0). Le buteur de Monaco affiche pas moins de 17 buts en 24 matches. Ce qui est assez similaire du bilan de João Mário. En état de grâce, le milieu portugais a déroulé avec un nouveau doublé ce samedi contre le Vitoria Guimarães (5-1). Enfin, Alexandre Lacazette se classe dixième, lui qui a arraché un match nul 1-1 avec l’Olympique Lyonnais contre Nantes ce vendredi (1-1).

Aux portes du top 10, on retrouve Folarin Balogun (Stade de Reims) et Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) avec 17 buts. Paul Onuachu (Genk-Southampton), Malcom (Zenit), Hugo Cuypers (La Gantoise), Quincy Promes (Spartak Moscou), Markus Pink (Austria Klagenfurt), Gonçalo Ramos (Benfica), Vincent Janssen (Antwerp) et Ivan Toney (Brentford) comptent 16 réalisations. Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Robert Lewandowski (FC Barcelone), Terem Moffi (Lorient-Nice), Niclas Fülkkrug (Werder Brême) et Bojan Miovski (Aberdeen) suivent avec 15 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens