Liga : le Real Madrid humilie Levante, Karim Benzema entre un peu plus dans l'histoire du club

Rencontre des extrêmes en clôture de la 36ème journée de Liga ce jeudi à 21h30. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid, leader et d'ores et déjà sacré champion d'Espagne, accueillait Levante, lanterne rouge. Vaincus au Wanda Metropolitano le week-end dernier contre l'Atlético de Madrid (0-1), les Merengues se devaient de relever la tête pour préparer au mieux la finale de la Ligue des Champions prévue face à Liverpool le 28 mai prochain. En face, les Granotes, quasiment condamnés malgré leur récente victoire contre la Real Sociedad (2-1), étaient dans l'obligation de ramener trois points pour continuer à croire au maintien à l'issue de la saison. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti optait pour un 4-3-3 avec Benzema, Rodrygo et Vinicius, alignés sur le front de l'attaque et bien soutenus par Camavinga, titularisé dans l'entrejeu. De son côté, Alessio Lisci débutait, lui, avec un 5-3-2 où Morales et Gomez formaient le duo offensif.

Sous les yeux des supporters de la Casa Blanca, l'écart de niveau, symbolisé au classement, allait cependant logiquement se concrétiser sur le terrain. Si Benzema allumait la première mèche (2e), Mendy, superbement lancé par Modric, trouvait finalement la faille peu avant la fin du premier quart d'heure de jeu (1-0, 13e). Portés par cette ouverture du score, les Merengues repartaient vite à l'attaque mais ni Benzema (16e), ni Valverde (16e), ni Mendy (19e) ne trouvaient le break. Maître des débats et en contrôle total dans l'entrejeu, le Real finissait malgré tout par prendre le large. Sur un centre bien travaillé de Vinicius, Benzema, bien placé aux six mètres, plaçait une tête victorieuse (2-0, 20e). Dépassé et coupable d'une nouvelle perte de balle au milieu de terrain, Levante craquait une nouvelle fois quelques instants plus tard...

Karim Benzema rejoint Raul, Vinicius Jr se régale !

Sur un service parfait de Modric, Rodrygo, héros de la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, triplait la mise (3-0, 34e). Juste avant la pause, Valverde pensait aggraver le score mais sa reprise surpuissante aux vingt mètres, repoussée par Cardenas, terminait sa course sur la barre (42e). Ce n'était que partie remise puisque quelques secondes plus tard, Vinicius, trouvé par Modric (auteur de sa troisième passe décisive de la soirée), s'offrait son 15ème but de la saison d'une belle frappe enroulée (4-0, 45e). Sans pitié, le Real se baladait face aux téméraires adversaires de Levante. Auteur de son 323ème but sous la tunique madrilène, «KB9» en profitait lui pour devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, à égalité avec un certain Raul.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait guère. Dès les premiers instants du second acte, Valverde envoyait un missile de 25 mètres qui flirtait de peu avec la transversale de Cardenas (48e). Dans la foulée, c'est Modric, étincelant dans cette rencontre, qui faisait briller le dernier rempart de Levante sur une superbe frappe enroulée (50e). Et si Rodrygo puis Vinicius pensaient corser l'addition, c'est finalement Vinicius, bien servi par Benzema, qui s'offrait un doublé (5-0, 68e). Intenable dans cette rencontre, le Brésilien, lancé par Peter, signait même un triplé en ajustant parfaitement le portier des Granotes (6-0, 83e). Avec cette large victoire ne souffrant d'aucune contestation (6-0), le Real Madrid, d'ores et déjà sacré, prépare au mieux sa finale de LdC face aux Reds le 28 mai prochain. De son côté, Levante, lanterne rouge, est officiellement relégué en deuxième division.

