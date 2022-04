Ralf Rangnick et la mauvaise ambiance dans le vestiaire de Manchester United

En conférence de presse ce mercredi avant le choc en jeudi soir face à Chelsea (20h45), le coach de Manchester United Ralf Rangnick a expliqué que l’ambiance était morose au sein de son vestiaire. Actuellement sixième de Premier League, les Red Devils restent sur deux défaites consécutives en championnat face à Liverpool (4-0) et Arsenal (3-1), voyant ainsi leur chance de terminer dans le top 4 et de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine quasiment s’envoler.

« Evidemment, quand les résultats ne sont pas bons et qu’on perd les trois ou quatre derniers matchs, le moral dans le vestiaire n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être. Je ne pense pas qu’il faille encore parler de la Ligue des champions ou spéculer. On doit être réaliste. Même si on gagne nos quatre matchs, nous n’avons pas notre destin en main», a déclaré le technicien allemand lors de la conférence de presse. United rejouera ensuite lundi prochain face à Brentford (21h).