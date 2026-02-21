Crystal Palace : Olivier Glasner est sur la sellette

Oliver Glasner pourrait quitter Crystal Palace plus tôt que prévu après une série de résultats décevants et des déclarations publiques surprenantes. L’entraîneur, vainqueur de la FA Cup avec les Eagles, a reconnu ses difficultés à intégrer les nouvelles recrues après les départs de Marc Guehi et Eberechi Eze : « je ne suis tout simplement pas assez bon pour remplacer les joueurs que nous avons vendus. Je ne suis pas assez bon pour intégrer les nouveaux joueurs correctement ». Crystal Palace pointe actuellement à la 13e place de Premier League, sous pression des supporters.

La suite après cette publicité

Malgré les investissements récents, avec Jorgen Strand Larsen et Brennan Johnson, Glasner admet que l’équipe doit encore progresser avant le retour de la Conference League : « nous contrôlions le match, nous menions, et nous avons commis deux erreurs faciles… c’est ce que nous devons apprendre ». Entre crise de confiance et attentes élevées, son avenir à Palace reste très incertain selon le Daily Mail.