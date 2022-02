Leeds United : Jesse Marsch succède à Marcelo Bielsa

Le remplaçant de Marcelo Bielsa est connu. Alors que l'entraîneur argentin a été limogé dimanche après des résultats décevants depuis le début de la saison, dont une série négative de quatre défaites de rang en Championnat, Leeds United vient d'annoncer ce lundi soir «la nomination de Jesse Marsch au poste de nouvel entraîneur-chef du club. L'Américain de 48 ans a signé un accord avec l'équipe d'Elland Road jusqu'en juin 2025 et son premier match sera le déplacement de ce samedi en Premier League, à Leicester City», expliquent les Peacocks dans leur communiqué.

«Jesse est quelqu'un que nous avons identifié il y a plusieurs années lors de son séjour au Red Bull Salzbourg et nous pensons que sa philosophie et son style de football s'alignent sur ceux du club et conviendront très bien aux joueurs. Nous avons un plan à long terme et croyons fermement qu'il peut faire passer Leeds United au niveau supérieur», a déclaré le directeur du football de Leeds United, Victor Orta.