Manchester City a identifié le successeur de Sergio Agüero !

Manchester City connaît un début de saison compliqué et son secteur offensif est concerné. En 8 matches de championnat, les Sky Blues n'ont inscrit que 10 buts. Un chiffre assez éloigné de celui de ses concurrents et qui témoigne des difficultés en attaque de l'équipe de Pep Guardiola, battue ce samedi par Tottenham (0-2). Gabriel Jesus a connu quelques petits pépins physiques tandis que Sergio Agüero a du mal à revenir sur le devant de la scène. L'attaquant argentin de 32 ans était revenu d'une grave blessure au genou, mais a depuis été victime d'un claquage tendineux. Une fragilité de plus en plus fréquente pour le natif de Buenos Aires.

La suite après cette publicité

Arrivant en fin de contrat le 30 juin prochain, le meilleur buteur de l'histoire des Cityzens se rapproche de la fin d'une histoire d'amour débutée à l'été 2011. Si la possibilité de prolonger une saison supplémentaire semble tout à fait possible, Manchester City ne veut pas se retrouver en porte-à-faux et va préparer l'avenir cet été. Outre le dossier Lionel Messi qui pourrait être relancé selon la décision de l'attaquant du FC Barcelone - lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison - le club anglais explore une piste au Portugal.

Darwin Núñez, une solution d'avenir

D'après les informations du Telegraph, le buteur uruguayen Darwin Núñez est dans le viseur de Manchester City. Arrivé cet été à Benfica après un bon passage à Almeria en deuxième division espagnole, le natif d'Artigas facture déjà 5 buts et 6 passes décisives en 11 matches. Considéré comme le futur de l'Uruguay à seulement 21 ans, Darwin Núñez est doucement en train de prendre une autre dimension.

Assez complet, ce dernier marche sur l'eau en ce début de saison et s'impose même en sélection. Arrivé contre 25 millions d'euros au sein du club de la capitale portugaise, il a vu sa cote monter en flèche. Il faudra donc passer par la caisse pour Manchester City. Pour autant, ce dossier est pour le moment considéré comme moins coûteux que les pistes menant à Harry Kane (Tottenham) et Romelu Lukaku (Inter Milan). Quoi qu'il en soit, les Sky Blues vont avoir plusieurs mois pour se décider et ainsi déterminer qui sera le successeur de Sergio Agüero à Manchester City et arrivera cet été.