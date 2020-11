L'OM va toucher un tout petit chèque pour Maxime Lopez

Maxime Lopez reverdit du côté de Sassuolo. Arrivé à la toute fin du mercato, le milieu de terrain semble s'éclater sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'entraîneur n'a d'ailleurs pas tardé à être convaincu par l'apport du joueur de poche. «Il sait jouer au foot, il a joué plus de 100 matchs devant un grand public et avec une grosse pression. Et il est complémentaire de (Manuel) Locatelli. Ce sont deux joueurs de qualité», expliquait-il en conférence de presse.

Sans doute bien aidé par ce coup de foudre, le Marseillais de 22 ans n'a eu aucun mal à s'adapter à son nouveau club. Déjà titulaire (à 4 reprises, plus une entrée en jeu), il a même inscrit un magnifique but face à Naples le 1er novembre dernier. Prêté avec option d'achat par l'OM, le minot va sans doute voir cette option être rapidement levée. Elle sera même débloquée automatiquement après 20 matchs disputés. C'est une simple question de temps.

Lopez définitivement transféré entre 1 et 3 M€

De quoi satisfaire tout le monde. Sassuolo va recruter définitivement un joueur de qualité, Lopez retrouver le temps de jeu qu'il avait perdu depuis deux saisons à l'OM, et le club français va toucher de l'argent frais. Seulement, L'Equipe nous apprend ce matin que la somme négociée entre les deux directions est en réalité très basse. Elle devrait être comprise entre 1 et 3 M€ seulement. Une bouchée de pain par rapport à la valeur du joueur qui, par le passé, a longtemps été suivi par des clubs comme le Séville FC.

Plus étonnant encore, Maxime Lopez avait prolongé son contrat jusqu'en 2022 à l'OM juste avant son départ pour pouvoir être prêté. Sinon, il aurait été en fin de contrat en 2021, ce qui aurait compliqué son départ l'été dernier puisqu'il aurait fallu nécessairement le vendre. L'OM n'a pas tout perdu non plus dans ce deal car il percevra 30% d'une éventuelle plus-value à la revente. Cela reste néanmoins incertain. L'OM n'a probablement pas réalisé la meilleure affaire qui soit.