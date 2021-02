Real Betis-FC Barcelone : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après les victoires du Real Madrid (2-1 à Huesca) et du Séville FC (3-0 contre Getafe), le FC Barcelone doit suivre le rythme. Mais cela ne s'annonce pas facile pour les Blaugranas ce soir (à suivre en direct commenté à 21h) avec un déplacement chez le 7e de la Liga, le Bétis. Après un début de saison compliqué, les Sévillans sont revenus ces dernières semaines dans la course à l'Europe et comptent bien poursuivre leur série de 5 matches sans défaite en championnat.

Pour cela, Manuel Pellegrini opte pour un 4-5-1, sans Canales, Joaquin ni Loren, mais avec Nabil Fekir en meneur de jeu. Aïssa Mandi est lui aussi titulaire en défense centrale. Du côté du FC Barcelone, Ronald Koeman fait lui aussi tourner. Messi et de Jong démarrent sur le banc. Au coup d'envoi, un 4-3-3 avec Griezmann et Dembélé alignés aux côtés de Martin Braithwaite. Clément Lenglet est lui aussi dans le XI, présent en défense centrale.

Les compositions d'équipes :

Real Bétis : Joel Robles - Emerson, Mandi, Victor Ruiz, Alex Moreno - Ruibal, Guardado, Fekir, Paul, Juanmi - Borja Iglesias

FC Barcelone : ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, Busquets, Riqui Puig - Dembélé, Braithwaite, Griezmann