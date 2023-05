Premier League : une saison historiquement cauchemardesque pour Chelsea

La suite après cette publicité

Le cauchemar se poursuit pour Chelsea et Frank Lampard. Dans une saison avec plus de 600 millions d’euros dépensés sur le mercato et où quatre coachs (dont deux intérimaires) se sont succédés sur le banc des Blues, les galères ne sont pas terminées. Ce mercredi soir, Chelsea a encore chuté sur sa pelouse de Stamford Bridge contre Brentford (2-0). Encore une fois largement dominée dans le jeu, l’équipe londonienne a concédé un premier but contre son camp via l’un de ses leaders César Azpilicueta (37e) avant que Bryan Mbeumo vienne porter le coup de grâce en fin de match (78e). Un nouveau revers qui porte le bilan de Frank Lampard à cinq défaites en cinq matches pour 1 but inscrit et 9 encaissés depuis son arrivée.

Des chiffres qui font mal tout autant que la douzième place des Blues avec 39 points en 32 matches et un retard de 15 unités sur les places européennes. Les Blues vont d’ailleurs devoir regarder derrière, car si le maintien semble en bonne voie avec 10 points d’avance sur Leicester (18e) alors que les Foxes ne peuvent prendre que 15 points maximum, Chelsea est dans une situation inexplicable et inédite. Déjà cela fait depuis 1993 que le club n’avait pas enchaîné 8 matches sans victoire toutes compétitions confondues. De plus, si on prend la dynamique des 5 derniers matches en Premier League, Chelsea est bon dernier avec un point. Et quand on voit le calendrier des Blues, cela ne va pas s’arranger.

Un calendrier dantesque !

Disposant de six matches à disputer sur la fin de saison, Chelsea se déplace ce mardi sur la pelouse du deuxième Arsenal puis ce seront deux rencontres face à deux équipes qui jouent leur survie, à savoir Bournemouth (13e, 6 mai) et Nottingham Forest (17e, 13 mai) qui croiseront le fer avec les Blues. Ces derniers termineront la saison face aux trois derniers membres du Big Four, Manchester City (1er, 21 mai), Manchester United (4e, 25 mai) et Newcastle (3e, 28 mai). Six matches où il faudra clairement montrer bien plus pour espérer grappiller quelques points. Plus que par ses propres moyens, le maintien de Chelsea semble se dessiner par le retard de la concurrence.

Après cette nouvelle désillusion contre Brentford, Frank Lampard affichait une réaction apathique au micro de BT Sport : «ce n’est pas une histoire sanglante, mais tout va contre nous. Ce match était clair, car même si nous n’avons pas créé de grandes occasions, nous avons toujours contrôlé […] Ce club a traversé de très nombreux bons moments ces derniers temps et ce moment est difficile. Nous aimerions avoir une baguette magique et un moment magique, mais cela ne vient pas dans le football, car la Premier League est difficile. Nous devons nous battre pour notre moment.» Il a aussi compris les huées venant de Stamford Bridge : «ils se sentent déprimés parce qu’ils sont habitués au succès et ils veulent ce succès tout le temps, comme nous tous. Je le comprends parfaitement, nous, en tant que joueurs et staff, devons le prendre sur le menton parce qu’ils veulent des résultats.» Cauchemardesque, la saison de Chelsea continue de sombrer à chaque journée dans le dramatique …