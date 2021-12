Incidents OL-OM : les Lyonnais ont perdu une fortune

On connaît enfin les sanctions, à la suite des incidents qui ont eu lieu le 21 novembre dernier lors de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. L’OL a écopé d’un retrait d’un point ferme et de deux matches qu’ils devront disputer à huis clos, dont un a d’ores et déjà été purgé le week-end dernier face à Reims (1-2). Mais les Lyonnais ont perdu plus que cela dans cette histoire.

En effet, Le Progrès indique que le préjudice du club rhodanien à la suite de ces incidents s’élève à 4 millions d’euros. En effet, il devra rembourser ou faire un avoir aux 57 000 personnes présentes pour assister à ce choc des Olympiques, ce qui pourrait lui coûter environ 3,5 M€. À cela il faut ajouter l’absence de supporters contre Reims, un manque à gagner d’un montant d’un million d’euros d’après le quotidien, qui rappelle que ces 4 M€ représentent la moitié des recettes générées par les primes en Ligue Europa depuis le début de la saison.