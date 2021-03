PSG : Abdou Diallo a choisi le Sénégal

International Espoirs avec l’Équipe de France jusqu’en 2016 et parfois même capitaine, Abdou Diallo (24 ans) n’avait jusque-là plus connu de sélection, que ce soit avec la France chez les A ou avec les espoirs. Finalement le défenseur du Paris Saint-Germain a fait son choix : il jouera pour le Sénégal.

La suite après cette publicité

En effet l’ancien arrière de Dortmund et de Monaco a été convoqué par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions de la Téranga, auquel il ne pourra pas participer puisque les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont demandé à leurs internationaux africains de ne pas rejoindre leurs sélections à cause de la situation sanitaire. L’Équipe explique que Abdou Diallo s’entretient avec Aliou Cissé depuis plusieurs mois et qu’il a fait son choix ces derniers jours. Il pourra donc être de nouveau convoqué dans les prochains mois.