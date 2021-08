Amical : Manchester United corrige Everton

Manchester United jouait Everton pour son dernier match de préparation à Old Trafford ce samedi en début d'après-midi. Les hommes d'Ole Gunnar Solksjaer se sont imposés de belle manière (4-0) devant leur public. Un succès qui apporte un peu plus de confiance avant d'affronter Leeds le 14 août à domicile (13h30) dans le cadre de la première journée de Premier League, tandis que les Toffees devront se reprendre le même jour (16h) à Goodison Park face à Southampton.

La suite après cette publicité

C'est en première période que Manchester United a assis sa domination sur le club de la Mersey, non seulement en terme de possession du ballon mais aussi en occasions : logiquement, les Red Devils ouvrent le score grâce à Mason Greenwood, qui profite d'une incompréhension entre Lucas Digne et Jordan Pickford, pour inscrire dans le but vide (8e), avant que Harry Maguire double la mise d'une belle tête sur corner (15e). Bruno Fernandes enfonce le clou d'un superbe coup-franc juste avant la demi-heure de jeu (29e, vidéo ci-dessous). Il faudra attendre le temps additionnel de la seconde période pour voir son compatriote portugais Diogo Dalot inscrire le quatrième but sur une tête lobée.