OM : la prise de position osée de Grégory Sertic

L’Olympique de Marseille joue gros face à Toulouse en quart de finale de Coupe de France ce mercredi. À l’Orange Vélodrome, les hommes d’Habib Beye devront continuer à faire les efforts pour rester en lice dans la compétition et briller de nouveau, comme face à Lyon en championnat le week-end dernier (3-2). Une situation qui ajoute de la pression au groupe, devant un public en feu et qui aura une envie profonde de remporter ce titre au vu de leurs dernières prestations à demi-teinte, notamment en Ligue des Champions. Par ailleurs, Grégory Sertic (36 ans), ancien joueur de l’OM entre 2017 et 2020, était présent sur le plateau du Late Talk à Canal+ pour évoquer cette "dernière chance" de la saison des Phocéens hier.

La suite après cette publicité

« Quand j’ai signé à l’OM, le discours de Mc Court était de gagner un titre. Mais, les années qui ont suivi ma retraite, l’OM n’a pas toujours été qualifié en Ligue des champions, ça passe en second plan je pense. Maintenant, ils le méritent, le public aussi, mais troisième ou quatrième, la qualification en Ligue des champions, je m’en fous. Que Marseille ramène la Coupe de France, cela me fait rêver » a-t-il déclaré en toute franchise, après avoir soutenu les supporters, toujours présents, méritant ainsi le trophée.