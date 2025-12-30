Premier League : Arsenal étrille Aston Villa, Manchester United déçoit contre Wolverhampton

Manchester United recevait Wolverhampton à Old Trafford pour ce multiplex de la 19e journée de Premier League avec l’ambition de s’imposer face à la lanterne rouge. Ruben Amorim avait opté pour un 4-2-3-1 offensif, tandis que les Wolves se présentaient en 3-5-2 compact. Les Red Devils avaient rapidement pris le contrôle du ballon dès le coup d’envoi (1re), mais peinaient à imposer du rythme dans une première période globalement terne. Malgré ce manque d’intensité, United avait ouvert le score à la suite d’un mouvement initié par Heaven, qui s’était projeté avant de combiner avec Zirkzee. L’attaquant néerlandais avait vu sa première frappe contrée avant de récupérer le ballon et de tromper José Sá d’un tir dévié (27e). Manchester United avait ensuite cru faire le break, mais la tête de Šeško sur corner s’était écrasée sur le poteau alors que le gardien portugais était battu (39e). Wolverhampton montait progressivement en puissance et se montrait dangereux en transition, obligeant Lammens à s’interposer devant Bueno après une belle projection collective (41e). Juste avant la pause, les Wolves avaient été récompensés de leur audace sur corner. Zirkzee prolongeait involontairement le ballon de la tête et Krejčí, oublié au second poteau, croisait parfaitement la sienne pour égaliser logiquement (45e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Manchester United tentait d’accélérer mais restait imprécis dans le dernier geste, tandis que Wolverhampton continuait à se projeter avec confiance. Les débats s’équilibraient et les occasions se faisaient rares jusqu’à un temps fort des visiteurs sur coup de pied arrêté. Sur un coup franc lointain, Doherty remportait son duel aérien et Krejčí se défaisait de Heaven au second poteau avant d’enchaîner une frappe ras de terre (63e). Lammens réalisait alors une double parade décisive, d’abord de la main gauche puis devant Mosquera, pour éviter à United de sombrer. Malgré quelques tentatives tardives et une volonté affichée de pousser, les Red Devils ne parvenaient pas à faire la différence face à un bloc bien organisé. Le score n’évoluait plus et Manchester United concédait un nul frustrant (1-1), tandis que Wolverhampton repartait avec un point encourageant dans sa lutte pour le maintien. A noter que les Wolves n’avaient pas pris de points depuis 3 mois en championnat…

Les Gunners assurent en seconde période

Dans le même temps à Londres, Arsenal accueillait Aston Villa à l’Emirates Stadium pour un choc du haut de tableau. Leaders du championnat, les Gunners avaient engagé la rencontre avec la volonté de contrôler le jeu, mais la première période se révélait longtemps fermée. Les hommes de Mikel Arteta monopolisaient le ballon sans réellement déséquilibrer le bloc des Villans, bien en place et dangereux sur quelques projections axiales. Trossard se montrait le plus entreprenant côté gauche et cadrerait une frappe à ras de terre, bien captée par Emiliano Martínez (23e). Gyökeres se procurait également deux situations aériennes sans trouver le cadre, tandis que Saliba se montrait précieux défensivement pour contenir Watkins et Sancho. À la pause, le score restait vierge malgré la domination territoriale d’Arsenal, Aston Villa ayant réussi à gêner la construction londonienne (45e+4).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 45 19 +25 14 3 2 37 12 3 Aston Villa 39 19 +7 12 3 4 30 23

La physionomie changeait totalement dès la reprise, Arsenal frappant sur son premier corner de la seconde période. Sur un ballon délivré par Saka, Gabriel Magalhães coupait la trajectoire au premier poteau et marquait à bout portant malgré une sortie hésitante de Martínez, un but finalement validé après intervention de la VAR (48e). Les Gunners prenaient alors confiance et faisaient rapidement le break grâce à Zubimendi, qui concluait sans contrôle après une percée et une passe lumineuse d’Ødegaard entre les centraux (52e). Aston Villa pliait sous les vagues londoniennes, même si Martínez retardait l’échéance en s’interposant devant Ødegaard (65e). Arsenal enfonçait définitivement son adversaire avec un troisième but de Trossard, très actif à la récupération et à la finition, après un mouvement côté gauche (69e), puis s’envolait définitivement avec une nouvelle réalisation dans le dernier quart d’heure (78e) signé Gabriel Jesus. Le but d’Ollie Watkins (90e+4) n’a pas changé la donne… Cette large victoire (4-1) permettait à Arsenal de consolider sa place de leader au classement, tandis qu’Aston Villa voyait ses ambitions freinées dans la course au sommet de la Premier League.