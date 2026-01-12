PSG : Ousmane Dembélé encense Luis Enrique

La saison 2024/2025 a été historique pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour Ousmane Dembélé. Élément clé du succès parisien, l’international français a signé la saison la plus prolifique de sa carrière (35 buts, 16 passes décisives). Et si l’ancien Blaugrana a réalisé une telle performance, c’est en grande partie grâce à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a eu le nez creux en repositionnant Dembélé en faux 9, mais il a surtout inculqué une nouvelle mentalité gagnante à l’équipe francilienne. Interrogé par CNN, Dembélé n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à son coach.

« Je pense que la mentalité des joueurs, de l’équipe, a changé. Nous avons également un entraîneur incroyable qui a fait évoluer cette mentalité chez tous les joueurs. Nous avons vraiment souffert, surtout en Ligue des champions. Je pense que nous avons très bien joué pendant la première partie de la saison dernière, mais nous avons eu du mal à marquer des buts, à finir nos actions. Et puis, pendant la deuxième partie, surtout fin novembre, fin décembre, le Paris Saint-Germain a complètement changé. Et puis nous avons filé vers la victoire, nous avons joué notre football jusqu’à la fin. Nous y croyions parce que nous devions y croire. Nous avons aussi eu un peu de chance parce que dans le football, il faut de la chance pour remporter tous ces trophées.Tous les footballeurs veulent faire partie d’une équipe très forte collectivement. Comme l’entraîneur nous l’a répété, c’est en étant une équipe que nous pouvons remporter tous ces trophées, et c’est ce que nous avons fait, en particulier en 2025, et nous allons essayer de faire la même chose en 2026. La philosophie du Paris Saint-Germain et de l’équipe ne va pas changer. Nous voulons être une équipe soudée et, surtout, une grande équipe », a-t-il déclaré.