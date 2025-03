PSG-OM : Fabrice Fiorèse réagit à la banderole anti Rabiot

Conspué par les supporters du Paris Saint-Germain depuis son choix de quitter la capitale pour signer à l’Olympique de Marseille en 2004, Fabrice Fiorèse a fait partie des personnes citées dans la banderole anti Rabiot déployée dimanche soir au Parc des Princes. « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Véro c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ? » Ce soir, l’ancien attaquant phocéen a réagi afin d’apporter son soutien à Adrien Rabiot.

« Ça me touche énormément pour lui. Adrien, c’est un gamin. On est des êtres humains. On ne peut pas se permettre d’écrire des choses comme ça. Ce qui me rend fou, c’est que 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une grande banderole comme ça. Mal le prendre ? Évidemment, mais je me mets surtout à la place d’Adrien. Ça reste un être humain, il y a une famille. Dans la vie, on fait tous des choix. J’aimerais bien voir ces gens qui ont écrit ça s’ils n’ont pas fait des choix dans leur vie, s’ils les ont assumés. Jeter toute cette haine sur une banderole, c’est trop facile. C’est énorme ce qu’ils ont écrit », a-t-il écrit au micro de RMC Sport.