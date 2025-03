La folle confidence de Kylian Mbappé sur les vacances d’Ethan

Dans des extraits inédits de son interview dévoilés par Canal+, Kylian Mbappé est revenu sur sa relation avec son petit frère Ethan, joueur du LOSC. Il en a profité pour évoquer les différences dans l’éducation à sa manière.

«Ethan et moi, on n’a pas eu la même éducation, des fois je dis à ma mère “lui il a des trucs que moi je n’avais pas". Là il va partir en vacances, mais des vraies vacances hein. J’ai vu le taro des vacances, j’ai dit "ehhh". Ma mère elle a dit "oui, mais avant on n’avait pas le même compte en banque», a-t-il lancé tout sourire.