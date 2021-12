PSG : Achraf Hakimi répond aux critiques

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi (23 ans) a réalisé un début de saison convaincant avec trois buts et deux passes décisives délivrés en 15 rencontres de Ligue 1. Au-delà d'un apport offensif intéressant, l'international marocain assure qu'il aime d'abord défendre. «Si je peux aider dans l'attaque, c'est bien aussi, mais ce n'est pas mon premier objectif. Je suis bien ici. Je prends des cours de français, je m'adapte avec toute l'équipe, également à la culture française... et au froid», a-t-il expliqué ce lundi, en conférence de presse.

Content de son début de saison et de sa bonne intégration, le défenseur parisien est revenu sur les différentes critiques dans le jeu proposé par le PSG et a expliqué que l'adaptation des nouvelles recrues prendrait du temps. «Je pense que les gens critiquent toujours. Que l'on joue bien ou que l'on joue mal. On aura toujours un truc à dire, on respecte les critiques. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On doit mieux s'entendre entre nous, mettre en pratique ce que demande l'entraineur, cela demande du temps, il faudra être patient. Petit à petit, nous allons améliorer notre jeu», a-t-il ajouté, avant PSG-Bruges.

