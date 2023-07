PSG : la stratégie malicieuse du Real Madrid avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Real Madrid attendra 2024 pour aller chercher Mbappé. C’est la tendance qui semble se dégager lorsqu’on lit les médias espagnols depuis le début de ce nouvel épisode. Ce matin, le quotidien L’Equipe dévoilait des premiers contacts entre le club de la capitale espagnole et le Paris Saint-Germain. Par intermédiaire interposé, ceci dit, puisque les relations entre les deux clubs sont assez mauvaises. Mais c’est la première approche plus ou moins officielle de l’été, toujours selon le média.

Seulement, en Espagne, on insiste : le Real Madrid n’a pas l’intention de passer à l’attaque cet été. La Cadena COPE remet une pièce dans la machine et s’aligne sur ce qui se dit un peu partout chez nos voisins. La radio confirme qu’une source bien placée au club lui a confié que l’état-major madrilène n’essayera pas de le recruter d’ici fin août. Et pour cause, enrôler Mbappé cet été est considéré comme une « opération ruineuse » par les décideurs merengues.

À lire

Le Bayern Munich n’a pas peur du PSG pour Harry Kane

Mbappé, le nouveau David Beckham ?

Le Real Madrid préfère attendre un an et l’enrôler gratuitement, surtout que dans ce dossier, ils savent qu’ils ne devraient pas avoir de concurrence de taille puisque le souhait du joueur est, depuis des années, de débarquer au Bernabéu. Seulement, la Cadena COPE a tenu à relativiser et à analyser un peu ces propos que la direction madrilène filtre sans arrêt dans les médias. Les journalistes du média, dans le débat qui a suivi, ont bien précisé qu’à titre personnel, ils ne croient pas forcément aux propos des patrons madrilènes.

La suite après cette publicité

Pour beaucoup, tout ceci n’est qu’un coup de bluff et le Real Madrid va vraiment tenter de recruter Mbappé. Mais faire croire le contraire en public faciliterait le bon dénouement de l’opération. Les Madrilènes ne veulent également pas entrer dans une bataille de communication interposée avec le PSG. D’autres exemples, comme le cas Beckham, sont cités. En 2003, interrogé au sujet d’un possible transfert de l’Anglais à Madrid, Florentino Pérez avait été interrogé sur le prétendu intérêt du Real Madrid pour la vedette mancunienne et il avait répondu, en anglais, « never, never, never (jamais, jamais, jamais, NDLR) ». Quelques semaines plus tard, l’international anglais était présenté au Real Madrid. Mbappé, Beckham 2.0 ?