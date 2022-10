Liga : le Real Madrid crie au complot !

La suite après cette publicité

La capitale espagnole se réveille en colère ce lundi. Dimanche après-midi, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d'un match nul 1-1 face au promu Girona. Un duel pendant lequel il y a eu quelques actions polémiques, comme ce pénalty accordé aux Catalans à quelques minutes de la fin sur une main de Marco Asensio, transformé par Stuani. En toute fin de partie, l'arbitre a ensuite annulé un but à Rodrygo, auteur, de son point de vue, d'une faute sur le portier rival. Et ça fait rager beaucoup de monde à Madrid. Le site officiel du club a d'ailleurs été très explicite dans son compte rendu du match : « un arbitrage polémique empêche la victoire du Real Madrid ».

Il faut dire que ce mauvais résultat permet notamment au FC Barcelone de revenir à égalité au classement, seulement deux semaines après ce Clasico remporté haut la main par les Merengues. Emilio Butragueño, ancien joueur et directeur des relations institutionnelles du club, a aussi fait part de son mécontentement : « les décisions ont été surprenantes, depuis le début du match. Très difficile à comprendre. On aime pas parler de l'arbitrage, mais ce qu'on a vu ce soir, c'était très bizarre ».

La théorie du complot prend de l'ampleur

Forcément, les joueurs ont aussi tenu à s'exprimer, et même Carlo Ancelotti, pourtant discret et qui n'a pas l'habitude d'être dans la polémique, a tapé du poing sur la table. « Asensio n'a pas touché le ballon avec la main, c'est une invention des arbitres. J'ai parlé avec Asensio, il touche le ballon de la poitrine. Cette situation nous laisse avec deux points de moins au classement », a ainsi lancé l'Italien, plus calme sur le but annulé au Brésilien : « c'est débatable, parce que le gardien n'a pas totalement le contrôle du ballon, ça peut se siffler, je ne vais pas discuter de ça ».

Des propos repris sur la une de Marca notamment, alors qu'AS parle de main de la discorde. Sur les plateaux TV, il y a aussi eu des interventions remarquées, à l'image de Tomas Roncero sur le plateau de El Chiringuito de Jugones, qui va jusqu'à parler d'un arbitrage truqué pour conserver du suspense dans la course au titre. « Le jour du Clasico, on pensait que la Liga était finie. Mais ça n'intéresse personne que la Liga soit déjà pliée... On peut le dire. On a une Liga ridicule en Europe et il ne reste que le Real Madrid, les autres sont tous en Europa League. Quel hasard qu'en Liga, le Barça soit performant. Expulser Marcos Alonso face à Valence ? Non, parce que si le lendemain le Real Madrid bat Girona, la Liga, c'est fini. Comment on vend notre Liga si le Real Madrid a 8 points d'avance à la trêve ? », s'est exclamé, très fâché, le journaliste. Une théorie du complot partagée par beaucoup de monde à Madrid...