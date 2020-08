Le PSG annonce le départ de Thiago Silva

Malgré d'ultimes déclarations de Thomas Tuchel à l'issue de la finale de la Ligue des Champions perdue par le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (0-1), Thiago Silva ne sera pas prolongé de nouveau dans le club de la capitale française. O Monstro l'avait déjà annoncé ce mercredi. Cette fois, c'est au champion de France en titre d'annoncer le départ de son capitaine brésilien de 35 années.

La suite après cette publicité

« #MerciCapitaine ! Tu as marqué l'histoire du Club Rouge et Bleu à vie. À jamais dans nos coeurs. Boa continuação 𝑶 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒐 », peut-on ainsi lire sur le tweet du Paris SG. Maintenant, reste à savoir où l'international auriverde va atterrir. Aux dernières nouvelles, il s'était déjà mis d'accord avec le club anglais de Chelsea. Thiago Silva devrait donc découvrir Londres et la Premier League la saison prochaine.