LdC : le Borussia Dortmund se qualifie après son match nul contre le Sporting

Avant les grandes affiches de la soirée, le programme de la Ligue des Champions nous réservait le barrage retour en apéro. Après avoir dominé le club lisboète à l’aller au Portugal (0-3), le Borussia Dortmund accueillait le Sporting sur la pelouse du stade Signal Iduna Park. Hormis une énorme surprise, cette première rencontre n’annonçait pas une partie forcément attrayante. Au cours de la première période, les Allemands ont largement dominé les débats, mais sans pour autant trouver la faille. De manière générale, les Schwarz-Gelben n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, mais il fut très difficile d’ouvrir le score pour le club allemand. Les joueurs de Rui Borges ont d’ailleurs reçu une mauvaise nouvelle avec la sortie de Morten Hjulmand sur blessure à la pause. Les frappes de Marcel Sabitzer (28e, 45e+2) n’étaient pas assez dangereuses.

Au cours du second acte, le BVB continuait sur la même cadence. Sur un service de Schlotterbeck à Adeyemi, Rui Silva a tenté d’intervenir, mais de manière illicite. En ce sens, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Davide Massa, a indiqué le point de pénalty. L’attaquant Serhou Guirassy s’est élancé mais a vu sa tentative repoussée par le gardien Rui Silva qui a corrigé son erreur (58e). Entré en jeu, Giovanni Reyna a été lancé dans le dos de la défense par Beier. Il a ouvert son plat du pied droit pour passer à droite de Silva mais son tir a terminé sur le poteau (70e). Malgré plus de 20 frappes tentées, Dortmund n’a pas marqué, validant l’essentiel, à savoir le ticket pour le tour suivant. Avec ce résultat (0-0), Dortmund se qualifie pour les 8es de finale et affrontera donc Aston Villa ou le LOSC selon le tirage au sort.