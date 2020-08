PSG : Kylian Mbappé prend la défense de Thomas Tuchel

Sévèrement touché à la cheville en finale de Coupe de France face à l'ASSE, Kylian Mbappé (21 ans) a finalement pu participer au Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne. Déterminant notamment lors du quart de finale face à l'Atalanta (2-1), le génie français postule à une place de titulaire dimanche en finale face au Bayern Munich (match à suivre en direct commenté sur notre site). Présent en conférence de presse avant cette première finale de LDC dans l'histoire du PSG, le champion du monde 2018 est revenu sur la relation du vestiaire parisien avec son entraîneur Thomas Tuchel.

« Les joueurs sont derrière le coach. On a entendu pas mal de choses, comme quoi il savait pas gérer le vestiaire ou des stars mais la vérité c’est qu’il est en train de réaliser la meilleure saison de l’histoire du club. Il a réussi à nous mettre dans le meilleur état d’esprit. Après bien sur, il y a eu des hauts et des bas dans la saison mais ça se voit un peu plus à Paris. Et demain, oui on jouera aussi pour lui, » a ainsi commenté Mbappé. Et pour écrire définitivement l'histoire, seule la victoire sera belle dimanche soir...