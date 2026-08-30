Serie A : Naples surpris par Côme
Le Napoli s’est incliné à domicile face à Como (1-2), ce samedi lors de la 2e journée de Serie A. Les Napolitains avaient pourtant parfaitement lancé leur rencontre grâce à Rasmus Højlund. À la 17e minute, l’attaquant danois a profité d’un service d’Amir Rrahmani pour donner l’avantage aux siens et mettre le stade Diego Armando Maradona en ébullition.
Mais Naples n’a pas su conserver cet avantage. Tomáš Douvikas a rapidement remis Côme dans la partie à la 30e minute, bien servi par Martin Baturina, avant de permettre aux visiteurs de prendre définitivement les commandes quelques minutes plus tard. Mené 2-1 dès la 34e minute, le Napoli n’est jamais parvenu à inverser la tendance et concède ainsi sa première défaite de la saison à domicile. De son côté, Côme signe une belle opération et repart avec trois précieux points.
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