Serie A : Naples surpris par Côme

Le Napoli s’est incliné à domicile face à Como (1-2), ce samedi lors de la 2e journée de Serie A. Les Napolitains avaient pourtant parfaitement lancé leur rencontre grâce à Rasmus Højlund. À la 17e minute, l’attaquant danois a profité d’un service d’Amir Rrahmani pour donner l’avantage aux siens et mettre le stade Diego Armando Maradona en ébullition.

La suite après cette publicité

Mais Naples n’a pas su conserver cet avantage. Tomáš Douvikas a rapidement remis Côme dans la partie à la 30e minute, bien servi par Martin Baturina, avant de permettre aux visiteurs de prendre définitivement les commandes quelques minutes plus tard. Mené 2-1 dès la 34e minute, le Napoli n’est jamais parvenu à inverser la tendance et concède ainsi sa première défaite de la saison à domicile. De son côté, Côme signe une belle opération et repart avec trois précieux points.