Borussia Mönchengladbach - Bayern Munich : les compositions officielles

Si Marco Rose doit se passer de Marcus Thuram, suspendu 5 matches après avoir craché sur son adversaire Stefan Posch contre Hoffenheim, le coach de Mönchengladbach peut compter sur plusieurs joueurs sur le retour. Ramy Bensebaini, qu'il a annoncé comme incapable de jouer 90 minutes, commence titulaire, alors qu'Alassane Plea est sur le banc. Les Fohlen s'articulent en 3-5-2, avec Denis Zakaria dans la défense à trois.

En face, Hans-Dieter Flick peut se réjouir du retour de son ailier français, Kingsley Coman, sorti blessé après 32 minutes de jeu lors de la victoire contre le Bayer 04 Leverkusen (2-1) et absent contre le FSV Mainz 05. Ce dernier commence cependant sur le banc et laisse sa place sur une aile à Douglas Costa et Leroy Sané. Au sein du double pivot du milieu, Leon Goretzka débute aux dépens de Corentin Tolisso. Niklas Süle est, lui, préféré à Jérôme Boateng en charnière centrale.

Les compositions des équipes :

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lainer, Kramer, Hofmann, Neuhaus, Bensebaini - Stindl, Embolo.

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Costa - Lewandowski.