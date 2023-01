Real Madrid : Karim Benzema a reçu une offre folle

La suite après cette publicité

Karim Benzema et le Real Madrid, c’est une très belle histoire d’amour qui dure depuis maintenant plus d’une décennie. Mais elle va, logiquement, s’arrêter relativement rapidement, puisque l’attaquant tricolore a déjà fêté ses 35 ans. Son contrat expire d’ailleurs en juin, et même si tout indique que les deux parties veulent prolonger l’aventure, certains clubs vont tenter de s’engouffrer dans la brèche.

Le média madrilène Defensa Central donne ainsi plus d’informations sur la situation du joueur formé à l’OL. On y apprend donc qu’Al Nassr serait très intéressé par ses services. Inutile de revenir sur les ambitions du club saoudien, qui vient d’enrôler Cristiano Ronaldo et a des ambitions pour le moins démesurées en matière de mercato en ce moment. Et les Saoudiens sont en mesure d’offrir un salaire colossal au Français.

La tendance est à un nouveau contrat

Le journal rajoute que l’avenir de la référence offensive du Real Madrid est pour le moins incertain, même si, s’il fallait choisir, la tendance serait clairement à une prolongation. Il faut dire que par le passé, KB9 a déjà refusé des offres plutôt juteuses, et ce alors qu’il n’a pas toujours été parmi les joueurs les mieux payés du vestiaire merengue. Dans un autre article, le média de la capitale espagnole précise d’ailleurs que ça serait très bien parti pour un nouveau contrat jusqu’en 2024.

« Je suis ici, à Madrid, j’apprécie chaque entraînement, et comme je le dis toujours, chaque année, je l’apprécie. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais j’apprécie chaque jour à Madrid. Je suis à Madrid, en parler est un autre sujet. J’apprécie comme n’importe quel joueur. Et nous voulons gagner le trophée », confiait le principal concerné pas plus tard que samedi. Affaire à suivre…