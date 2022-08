Amical : Atlético de Madrid-Juventus annulé à Tel Aviv

Ce dimanche 7 août devait avoir lieu un match amical entre l'Atlético de Madrid et la Juventus à Tel-Aviv (Israël). Cependant, avec les tensions qui montent aux abords de la ville israélienne, les deux clubs ont souhaité annuler le match pour des raisons de sécurité.

Depuis hier, des échanges de tirs ont lieu entre l'armée israélienne et Gaza. De nombreux morts et blessés sont à déplorer côté Gaza, avec douze décès et 79 blessés selon France Info, suite à des frappes aériennes de la part de l'armée israélienne. En retour, Gaza aurait envoyé une centaine de roquettes en direction de Tel-Aviv. Une escalade de violence, qui logiquement, ne favorise pas l'arrivée des deux clubs en Israël.