Kane, Vlahović, Højlund, Mbappé… L’incroyable effet domino qui se prépare sur le marché des attaquants

La suite après cette publicité

Tous les projecteurs sont braqués sur ces grands attaquants européens et ces clubs poids lourds du paysage footballistique : Harry Kane, Dušan Vlahović, Rasmus Højlund et d’autres buteurs encore. Pourtant à l’approche de la fin du mois de juillet, aucun réel gros nom offensif n’a bougé de ces équipes. Plusieurs arrivées sont bien avancées mais pas encore totalement bouclées malgré des négociations positives entre les parties impliquées. Mais alors pourquoi tout ce bruit pour si peu d’officialisation ? Alors déjà, les transactions sont si importantes, frôlant souvent les 90/100 millions d’euros, qu’il est compliqué de verrouiller des dossiers rapidement. Mais surtout beaucoup de clubs ont finalement des accords verbaux avec les joueurs en questions et attendent attentivement que la première signature offensive tombe.

Un effet domino donc où toutes les rumeurs et autres feux verts de principes pourraient cesser immédiatement en cas d’un seul et unique retournement de situation dans les clubs concernés comme Tottenham, la Juventus, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et dans une moindre mesure Benfica, Chelsea ou l’Atalanta. Toutes ces équipes sont liées - directement ou indirectement - sur plusieurs dossiers qui se croisent. De la rumeur Harry Kane au Bayern à celle de Rasmus Højlund à Manchester United. Tout peut encore évoluer dans les prochaines heures et la situation de Kylian Mbappé au PSG, avec son exclusion du groupe parisien pour la tournée au Japon, pourrait bien avoir un impact étroit sur ces autres dossiers qui rythment le marché estival.

À lire

PSG : Luis Enrique veut des renforts !

Harry Kane en fer de lance

C’est l’éternelle rumeur estivale. Mais où jouera Harry Kane l’année prochaine ? Le Bayern Munich continue de faire de l’attaquant britannique sa priorité offensive absolue durant ce mercato d’été. La direction bavaroise veut mettre la pression sur Tottenham qui réclamerait toujours un montant autour des 100 millions d’euros. Selon les informations du quotidien anglais The Times, les champions d’Allemagne préparent une troisième offre aux Spurs pour les convaincre de définitivement lâcher Harry Kane à Munich. D’ailleurs, Katie Kane, la femme du joueur anglais, a été aperçue du côté de Grünwald, dans la banlieue de Munich où elle aurait commencé des démarches pour trouver une école et une maison.

La suite après cette publicité

Tout semble aujourd’hui bien parti pour la signature de l’Anglais, encore sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024. Cependant, plusieurs signaux peuvent encore parasiter ce dossier, considéré comme le premier domino à tomber pour la valse des grands attaquants en Europe cet été. D’abord, les Spurs aimeraient toujours retenir son attaquant vedette et a déjà refusé deux offres bavaroises, soit 70M€ + bonus et 80M€ + bonus. Ensuite, le Paris Saint-Germain ne veut pas lâcher l’affaire, comme nous vous le révélions en exclusivité cette semaine. Selon nos informations, la direction parisienne espère convaincre l’Anglais et envoyer une offre que Tottenham ne pourra pas refuser.

Dušan Vlahović en attente du feu vert

En voilà un autre attaquant qui attire les convoitises en Europe, surtout depuis que la Juventus a confirmé par l’intermédiaire de son nouveau directeur sportif Cristiano Giuntoli que la Vieille Dame avait besoin de vendre et qu’elle se disait prête à écouter les offres pour Federico Chiesa, Gleison Bremer mais surtout Dušan Vlahović. Comme nous vous le révélions, le PSG reste confiant dans le dossier de l’attaquant serbe puisqu’un accord a d’ores et déjà été trouvé avec le joueur de 23 ans sur un contrat de cinq années pour un salaire annuel autour des 11 millions bruts (soit un peu plus de 9 millions nets), assortis de nombreuses primes sur le nombre de buts marqués et de matchs joués. Une vente qui pourrait permettre aux Bianconeri de verrouiller la signature de Romelu Lukaku.

La suite après cette publicité

Mais dans ce dossier aussi, certaines complexités viennent s’y greffer. Parce que Tottenham, selon nos premières informations exclusives, avait coché le nom de l’ancien buteur de la Fiorentina en cas de départ. Et si la vente onéreuse de Kane pour le Bayern venait à être actée, il n’est pas impossible de voir les Spurs revenir à la charge pour Vlahović, surtout que le Serbe avait déjà affirmé son envie de jouer en Premier League il y a quelques années. Autre scénario pour court-circuiter le PSG : les Bavarois pourraient jeter leur dévolu sur le Serbe si le dossier Harry Kane est officiellement mis de côté. D’autres clubs comme le Real Madrid ou Chelsea avaient été aussi liés, un temps, à l’attaquant de la Juventus. Le Serbe attend de voir le premier domino - Harry Kane - tomber pour éclaircir son avenir.

Le PSG et les alternatives

Avec le départ de Lionel Messi et le feuilleton autour de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain allait être très certainement un candidat évident sur le marché des attaquants en Europe. Mais avec tous les rebondissements qui gravitent dans l’avenir madrilène du natif de Bondy, la place du PSG s’accroît sur ce mercato pour les attaquants. Et contrairement à d’autres clubs, les Parisiens sont mentionnés dans différents profils. Les premiers noms mentionnés étaient Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham) et Randal Kolo-Muani (Francfort). Le Nigérian a entamé des négociations avec les Partenopei pour une prolongation de contrat et le président Aurelio De Laurentiis reste gourmand pour céder son attaquant vedette. Le Britannique reste surtout concentré sur les appels du pied bavarois, tandis que le Français est pour le moment toujours à Francfort malgré des sirènes de Manchester United et des relances parisiennes.

La suite après cette publicité

En ce sens, la direction parisienne a dû se rabattre sur plusieurs plans B qui viennent donc se coller à cet énorme marché des buteurs. Dans sa seconde liste de cibles, le PSG visait Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético) et Dušan Vlahović (Juventus). Si un accord a été trouvé avec le Serbe, les deux pistes portugaises font pour le moment du surplace, même si une offre parisienne de 70 millions aurait été soumise à Benfica selon les informations du quotidien portugais Record. Et enfin, la pépite danoise Rasmus Højlund (Atalanta), pourtant donnée à Manchester United depuis plusieurs mois, est dans le viseur du PSG. D’ailleurs, le journal italien de la Gazzetta dello Sport ne mâche pas ses mots et parle même d’une double arrivée en cas de départ de Mbappé : pas impossible de voir Højlund débarquer accompagné d’un Vlahovic ou Ramos par exemple selon la presse italienne. Avec des besoins urgents en attaque, le PSG devient, jour après jour, l’un des protagonistes les plus importants dans ce jeu de chaises musicales.