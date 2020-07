PSG : Neymar fait traîner l'affaire

Il y avait bien longtemps que le nom de Neymar n'était pas revenu dans la presse catalane. Ces dernières semaines, en France notamment, on a beaucoup évoqué l'avenir du joueur, avec des discussions pour un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain qui devaient bientôt démarrer. Le Parisien expliquait ainsi que le Brésilien ne comptait pas bouger cet été, et que les négociations avec le club de la capitale allaient être officiellement lancées après la Ligue des Champions.

Il faudra vraisemblablement attendre le mois de septembre ou d'octobre pour en savoir plus sur la situation du joueur dont le contrat expire en 2022. Pour rappel, et contrairement à Kylian Mbappé, l'ancien du FC Barcelone n'est pas forcément considéré comme intransférable par la direction parisienne, qui pourrait écouter des offres XXL pour la star de la Canarinha.

Neymar attend encore un geste du Barça

Et voilà que du côté de Mundo Deportivo, on dévoile de nouvelles informations sur ce dossier. La publication espagnole explique que pour l'instant, le joueur ne pense pas vraiment à prolonger son contrat à Paris. Et même s'il est conscient que ça sera très compliqué, pour des raisons financières, il n'a toujours pas fermé la porte à un retour à Barcelone. Toujours selon le journal, il ne compte pas se précipiter et attend de voir ce que le Barça peut proposer, et attend également un retour du club catalan pour savoir quelles sont ses intentions à son sujet.

Le FC Barcelone risque cependant de faire une croix définitive sur son cas, et ce alors que sans la crise du coronavirus, il serait bel et bien passé à l'attaque, comme l'explique MD. La seule solution pour qu'un retour du Brésilien en Catalogne se matérialise serait que le PSG accepte de vendre son joueur au rabais, ce qui est évidemment inenvisageable aujourd'hui. Neymar est donc fixé...