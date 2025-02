AC Milan : le nouveau craquage de Sérgio Conceição

Depuis qu’il a remplacé Paulo Fonseca sur le banc de touche de l’AC Milan, Sérgio Conceição a confirmé sa réputation d’entraîneur sanguin. Le Portugais a déjà secoué ses joueurs à plusieurs reprises et hier, il n’a pas vraiment apprécié la prestation des siens face à Feyenoord. Opposés aux Bataves lors du barrage aller de Ligue des champions, les Rossoneri se sont inclinés 1-0 en rendant une copie très mauvaise. Et si le Français Mike Maignan a pris cher après son erreur de main, Conceição n’a pas fait de critiques individuelles. Pour le Lusitanien, tout le monde est coupable.

« Nous savions que nous allions trouver un environnement difficile, ils sont très agressifs, ils ont gagné beaucoup de duels offensifs et défensifs, et quand c’est comme ça, c’est difficile de ramener la victoire. Nous avons eu des occasions de repartir avec au moins un match nul, mais nous n’avons pas été efficaces. Sur le but que nous avons encaissé, il y a eu un peu de malchance, mais en général, nous avons manqué d’agressivité. Les joueurs doivent voir et comprendre où ils doivent s’améliorer, car le temps est compté. Sur le plan émotionnel, je suis toujours très motivé. La qualité des joueurs n’est pas seulement technique, nous avons également besoin d’autres caractéristiques. Il faut de la constance, de la continuité, de l’envie, de l’attitude et de l’agressivité offensive. Tout est lié, au niveau de la motivation, nous devons toujours être au top », a-t-il confié au micro de Sky Italia, avant de poursuivre.

Une question et puis s’en va

« Est-ce que je referais le choix des quatre attaquants ? Dans le football, j’ai l’habitude de respecter tout et tout le monde. Le match a été préparé comme une finale de Ligue des champions, avec peu de temps disponible. Je ne sous-estimerai jamais personne, car je sais ce qu’il m’en a coûté pour en arriver là. Nous sommes tous très doués pour commenter après coup, mais avant le match, je ne pensais qu’à cela (les quatre attaquants). Je comprends la curiosité, mais nous avons joué à onze et c’est moi qui dois trouver l’équilibre. »

Visiblement agacé, Conceição s’est ensuite rappelé au bon souvenir des suiveurs du FC Nantes. Après avoir répondu aux questions de la télévision italienne, le coach rossonero s’est présenté en conférence de presse… avant de lever le camp après seulement une question posée. « Ce n’est pas un match chanceux pour nous, nous devions faire un peu plus à ce niveau. Nous avons eu suffisamment d’occasions pour égaliser. C’est le résumé du match. Comme j’ai attendu 15 minutes dehors pour parler, 30 secondes… c’est suffisant », a-t-il déclaré, avant de laisser les journalistes pantois.