Strasbourg-PSG : l'analyse lucide de Juan Bernat

Un match renversant. Voilà comment qualifier la rencontre entre Strasbourg et le PSG (3-3), ce vendredi, en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1. Si les Alsaciens ont rapidement ouvert le score, le PSG a su relever la tête et compter jusqu'à deux buts d'avance, notamment grâce à Kylian Mbappé. Mais le RCS n'a rien lâché pour finalement arracher un point précieux dans la course à l'Europe. Présent au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, Juan Bernat, titulaire au poste de piston gauche, a livré son analyse.

La suite après cette publicité

« C'était un match emballant, avec beaucoup d'occasions. Ils sont revenus dans le match, sur la dernière action. On avait mal commencé mais on est bien revenu. C'est un match nul mérité. Le système à trois ? Sur les derniers matchs, on a joué avec ce système avec des pistons. On est à l'aise avec tous les systèmes. Ça donne plus de libérés aux pistons. Mais on est à l'aise avec les deux systèmes (à deux ou trois centraux, NDLR) », a ainsi confié l'international espagnol.