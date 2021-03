Juventus - Porto : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions offre un match entre la Juventus et le FC Porto. Battus 2-1 au match aller, les Transalpins vont essayer d'inverser la donne. Pour ce faire, la Vecchia Signora opte pour un 4-4-2 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Devant lui, Juan Cuadrado, Merih Demiral, Leonardo Bonucci et Alex Sandro prennent place. Dans l'entrejeu on retrouve Aaron Ramsey, Arthur Melo, Adrien Rabiot et Federico Chiesa. Enfin, Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo sont associés en attaque.

De son côté, le FC Porto s'organise en 4-4-2 avec Agustin Marchesin dans les buts. Le gardien argentin peut compter sur Wilson Manafa, Pepe, Chancel Mbemba et Zaidu Sanusi en défense. Le double pivot est constitué de Sergio Oliveira et Mateus Uribe tandis que Jesus Corona et Otavio prennent les ailes. Enfin, Moussa Marega évolue en attaque avec Mehdi Taremi.

Les compositions

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Demiral, Bonucci, Sandro - Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa - Morata, Ronaldo

FC Porto : Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi - Corona, Oliveira, Uribe, Otavio - Marega, Taremi