Chelsea : Mauricio Pochettino a un plan osé pour son attaque

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino n’est pas encore officiellement l’entraîneur de Chelsea. Mais c’est tout comme. L’Argentin, qui s’est mis d’accord avec Todd Boehly et les dirigeants londoniens, travaille déjà sur la façon dont il peut relancer les Blues. Il est d’ailleurs prévu qu’il discute avec Frank Lampard en fin de saison afin d’avoir son avis sur la formation anglaise. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui arrivera avec ses hommes de confiance, a déjà des priorités pour le mercato estival.

Pochettino est prêt à relancer Lukaku

La première sera de renforcer le secteur offensif. En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge n’ont qu’un vrai numéro 9 actuellement dans leur effectif, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Gabonais, qui n’entre plus dans les plans du club, pousse pour retourner au FC Barcelone. Kai Havertz dépanne aussi à ce poste. Mais l’Allemand, qui pourrait partir, n’est pas un pur attaquant de pointe. Les dirigeants s’activent donc afin d’offrir un buteur à Pochettino.

À lire

Chelsea : les premières décisions fortes de Mauricio Pochettino

Cette semaine, la presse anglaise a cité le nom de l’Anglais Harry Kane. Le buteur des Spurs est en fin de contrat dans un an et il a toujours eu de bonnes relations avec le coach argentin. Mais le recruter ne sera pas chose aisée. Outre son prix, qui est fixé à 115 M€ pour les clubs de Premier League, Daniel Levy (président de Tottenham) ne veut pas le vendre à un club concurrent. Chelsea comme Manchester United partent de loin, contrairement au PSG et au Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Il veut garder João Félix

Mais c’est un autre avant-centre que Mauricio Pochettino veut avoir à ses côtés. The Sun révèle que des échanges ont déjà eu lieu au sein de l’écurie anglaise afin de laisser une nouvelle chance à Romelu Lukaku, qui va revenir de prêt. La volonté du Belge est de rester en Lombardie mais l’Inter Milan ne souhaite pas prolonger l’aventure avec lui a priori. Chelsea et son nouveau coach sont convaincus de pouvoir relancer le footballeur acheté 113 M€. Cela leur permettrait aussi de faire des économies en se renforçant offensivement, plutôt que de signer un gros chèque.

Pour aider Lukaku dans sa mission, le nouvel homme fort des Blues veut l’associer à João Félix. Prêté par l’Atlético de Madrid, le Portugais n’a pas été vraiment à son avantage. Pourtant, Pochettino estime qu’il est le joueur parfait pour épauler le Belge. Mais les Londoniens veulent faire baisser le prix du joueur, qui est fixé à environ 100 millions d’euros. The Sun ajoute qu’un nouveau prêt payant est aussi envisagé par Chelsea, qui financerait son salaire de 283 000 € par semaine, en plus de verser une indemnité (environ 20 M€). Les Anglais devront casser leur tirelire pour satisfaire Mauricio Pochettino, qui veut miser sur deux joueurs n’ayant pas brillé à Londres.