Lamine Diaby-Fadiga encore insulté après l’affaire de la montre à Nice

Si à présent, Lamine Diaby-Fadiga retrouve quelques couleurs au Paris FC, tout n’a pas été simple pour l’ancien niçois. Et pour cause, en 2019, le jeune espoir du Gym était licencié après avoir volé la montre de son coéquipier danois Kasper Dolberg dans le vestiaire. Une faute grave et un départ forcé, direction la Ligue 2. Mais l’avant-centre semble encore touché par cette sombre affaire qui date désormais. Pour Le Parisien, Lamine Diaby-Fadiga est revenu sur son acte désespéré qui lui a coûté sa place à l’OGC Nice.

«Je trouve que j’ai assez payé cette erreur de jeunesse. C’est pour ça que je n’aime plus trop en parler. Mais quatre ans après, je reçois encore des messages d’insultes sur les réseaux, c’est du 50-50 avec les encouragements. J’ai certes fait cette erreur mais j’avais 18 ans… Au départ, je peux comprendre ce déferlement de haine. Il y avait une hype autour de moi. Mais quatre ans après ? Quel plaisir, les gens ont encore à m’insulter ? Je n’arrive pas à les comprendre», raconte le buteur du Paris FC. Bien installé dans son club, le joueur de 22 ans se remet peu à peu de sa bêtise et se focalise désormais sur sa saison. Au classement, le PFC pointe à la 16e place de Ligue 2.