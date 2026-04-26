OM-Nice : les compositions officielles

Bouillant derby méditerranéen ce soir entre un OM qui doit gagner pour rester dans la lutte à la 3e place directement qualificative pour la Ligue des Champions et un Nice 15e qui veut prendre de l’air sur Auxerre, barragiste (coup d’envoi à 20h45 au Vélodrome).

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Encore touché par de nouvelles absences (Gouiri et Paixão ont rejoint l’infirmerie, Traoré est malade) et après les contre-performances de certains joueurs à Lorient samedi dernier (0-2), Habib Beye aligne une équipe aux nombreux changements, dont la grosse surprise de l’entraîneur olympien, qui a mis Greenwood sur le banc. On note par ailleurs le retour de suspension de Medina, la titularisation sur l’aile droite de Weah, ainsi que de Vermeeren et de Nnadi, qui célèbre sa première titularisation, dans un milieu dont doute encore de l’animation avec Höjbjerg et Timber.

Qualifié pour la finale de Coupe de France mercredi à Strasbourg (2-0), le Gym se déplace à Marseille avec un XI quasiment inchangé. Claude Puel a décidé de renforcer son milieu de terrain avec le recul de Sanson, aligné aux côtés d’Abdul Samed et Boudaoui. Cho profite de la réorganisation pour réintégrer le 11, où il remplace numériquement Louchet et sera en duo avec Wahi pour porter l’attaque azuréenne.

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Les compositions officielles :