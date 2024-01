PSG : le petit tacle de Kylian Mbappé envers l’OGC Nice

Avant de se déplacer sur la pelouse du RC Lens, ce dimanche soir (20h45), le Paris Saint-Germain est toujours leader de Ligue 1, avec cinq points d’avance sur l’OGC Nice. Les Aiglons avaient d’ailleurs battu les Parisiens en début de saison, au Parc des Princes (3-2). Lors d’une interview avec Prime Video, Kylian Mbappé (25 ans) assure pourtant ne pas être inquiété par la belle saison réalisée actuellement par le GYM.

«Elle vous embête un peu, non, cette équipe niçoise ?», demandait le journaliste. «Vous le pensez ? Moi, je ne le pense pas… c’est mon avis», a répondu l’international français. Une séquence amusante qui devrait prochainement être reprise sur les réseaux sociaux. Le PSG de Kylian Mbappé, en cas de victoire contre les Sang et Or ce dimanche soir, aura d’ailleurs l’occasion de mettre Nice loin derrière, au classement. Les Azuréens ont concédé une défaite lourde de conséquence à Rennes, ce week-end (0-2).