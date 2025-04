PSG : Luis Campos répond cash sur la rumeur Rodrigo Mora

En pleine préparation de son quart de finale retour contre Aston Villa, ce mardi, le Paris Saint-Germain aurait déjà des idées sur le prochain mercato d’été. Ce lundi, A Bola dévoilait l’identité d’un nouveau footballeur portugais qui plairait à Luis Campos : Rodrigo Mora. Âgé de 17 ans, le milieu offensif fait le bonheur du FC Porto. Un club au sein duquel il a gravi tous les échelons chez les jeunes avant d’intégrer le groupe professionnel cette saison.

Le journal portugais indiquait que Luis Campos s’intéressait de près au jeune Portugais et que le PSG s’activait déjà pour l’enrôler cet été. Mais au micro de Canal +, le dirigeant parisien s’est expliqué sur cette rumeur et a tenu à démentir. Interrogé à son arrivée à Villa Park sur l’éventuel recrutement du jeune prodige de 17 ans, le directeur sportif a assuré que «cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We love Mayulu», a-t-il simplement indiqué.