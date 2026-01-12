Menu Rechercher
Barça : l’incroyable statistique de Hansi Flick en finale

Barcelone 3-2 Real Madrid

La série dorée de Hansi Flick n’en finit plus de s’étendre. Hier soir, le technicien allemand a une nouvelle fois confirmé son incroyable efficacité en finale en guidant le FC Barcelone vers une victoire spectaculaire face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (3-2). Avec ce succès, Flick porte à huit son nombre de finales disputées en tant qu’entraîneur pour autant de victoires. 

Avant son arrivée en Catalogne, Flick avait déjà bâti une réputation d’entraîneur implacable dans les moments décisifs avec le Bayern Munich, où il avait remporté sept trophées, dont le sextuplé historique de 2020. À Barcelone, il a conservé la même recette : trois finales, trois titres - deux Supercoupes d’Espagne (2025, 2026) et une Coupe du Roi (2025), toutes gagnées face au Real Madrid. Une domination symbolique qui rapproche Flick de la mythique série de Luis Enrique, vainqueur de ses onze premières finales.

