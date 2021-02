LdC, Real Madrid : Zinedine Zidane ne fait pas la fine bouche

Que ce fut dur, mais à la fin, le Real Madrid a su s’imposer sur le plus petit des scores (1-0). Opposés à une Atalanta rapidement réduite à dix suite à l’expulsion de Freuler, les Merengues ont peiné pour trouver la faille alors qu’ils étaient en supériorité numérique. Et si la manière n’était pas là, Zinedine Zidane s’en contentera.

« Ils sont forts physiquement, défensivement, ils ont fait un bon travail. C’est un bon résultat, c’est le plus important pour nous. Marquer des buts n’est pas un problème. On a marqué et on n’a pas pris de but. On savait qu’on avait beaucoup d’absents, mais on continue à faire ce qu’on fait de bien. Nous ne concédons pas beaucoup d’occasion à l’adversaire et on a marqué un but à l’extérieur, ce qui est très important », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.