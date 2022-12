Serbie - Suisse : les compositions officielles

Encore une finale dans ces troisièmes matchs de groupes de la Coupe du Monde ! Cette fois-ci c’est la Serbie et la Suisse qui se disputeront une place en huitièmes de finale (match à suivre en direct sur FM). La Serbie doit absolument gagner ce vendredi soir Ras Abu Aboud Stadium pour se qualifier. Après la défaite contre le Brésil sans spécialement montrer grand chose sur la pelouse (défaite 2-0), les coéquipiers de Sergej Milinković-Savić à nouveau flancher contre le Cameroun en concédant le nul 3-3 alors qu’ils menaient 3-1. Les Suisses de leur côté n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier, à moins que le Cameroun gagne par deux buts d’écarts contre le Brésil dans le même temps. Après un victoire à l’expérience contre les Camerounais (1-0), ils ont subi la foudre brésilienne en montrant tout de même un visage intéressant.

Pour cette finale du groupe G, Dragan Stojković met Sergej Milinković-Savić un cran en-dessous dans le milieu à deux avec Lukić. La défense à 3 avec Milenković derrière accompagné de Pavlović et Veljković est là. Tadić en soutien du duo offensif Vlahović-Mitrović. Kostić et Zivković seront chargés d’animer les côtés. Du côté des Suisses, Shaqiri fait son retour dans le onze après avoir été sur le banc contre le Brésil. Sow en soutien d’Embolo. Xhaka et Freuler au milieu. Deux changements dans le secteur défensif, Sommer et Elvedi sont remplacés respectivement par Kobel et Schär pour protéger le but helvète.

Les compositions d'équipes :

Serbie : Vanja Milinković-Savić - Milenković, Veljković, Pavlović - Zivković, Sergej Milinković-Savić, Lukić, Kostić - Tadić (cap.) - Mitrović, Vlahović.

Suisse : Kobel - Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez - Freuler, Xhaka (cap.) - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo.