JT Foot Mercato : l’Olympique Lyonnais est dans tous ses états

L’OL navigue en eaux troubles !

La suite après cette publicité

Maitland-Niles, Caleta-Car, Mata et Alvero sont arrivés à Lyon cet été. Des noms qui n’ont pas vraiment convaincu les supporters lyonnais, d’autant que dans le sens des départs, Casello Lukeba est parti pour Leipzig. Malheureusement pour les Gones, un autre joueur important pour Laurent Blanc pourrait faire ses valises, c’est Nicolas Tagliafico. Selon De Telegraaf, l’Ajax Amsterdam tenterait de rapatrier le latéral gauche. Une information que nous pouvons vous confirmer. Et d’après le média néerlandais, le joueur ne serait pas contre un retour aux Pays-Bas. On image mal l’OL le laisser filer, mais c’était déjà le cas pour Lukeba et on connaît la suite. En revanche, le départ de Karl Toko-Ekambi lui est bien voulu. D’après nos informations, le joueur s’est mis d’accord avec les Gones, il va rejoindre l’Abha FC, en Arabie saoudite contre 2 M€, bonus compris. La direction de l’OL vise maintenant à faire avancer le dossier Tino Kadewere, également poussé vers la sortie. Son nom revient avec insistance du côté de Montpellier. Selon nos informations, le club rhodanien s’est positionné sur Pathé Ciss, qui était déjà une cible au dernier mercato. Les Gones s’activent aussi pour trouver un remplaçant à Lukeba et plusieurs ont été évoqués avec notamment Jake O’Brien, le défenseur de Crystal Palace. D’autres noms ont été évoqués en défense, avec notamment deux joueurs du Betis, selon L’Équipe. Le club rhodanien suivrait avec intérêt les cas de William Carvalho et de Guido Rodriguez. Des signatures qui s’annoncent compliquées à boucler avec la DNCG qui surveille toujours la masse salariale de l’OL. Enfin, la direction du club ne veut toujours rien entendre concernant Bradley Barcola. Pourtant, le PSG a fait une nouvelle offre de 30 M€, au début du mois d’août, comme on vous le révélait sur Foot Mercato. Le jeune attaquant est d’ailleurs également suivi avec intérêt par Manchester City.

Un club italien se positionne sur Ekitike

Un nouveau prétendant a fait son apparition dans le dossier Hugo Ekitike. Le PSG aimerait l’inclure dans l’opération Kolo Muani et faire baisser le prix du transfert. Rejoindre l’Eintracht Francfort est donc la destination rêvée pour les dirigeants parisiens. Seul problème, selon L’Équipe, l’attaquant du PSG ne donne pas sa priorité au club allemand, mais plutôt au RC Lens. À noter que le Borussia Dortmund est également intéressé, Everton garde aussi un œil sur lui et ce n’est pas tout. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport révèle que l’AC Milan est aussi sur les rangs pour Ekitike. D’après le journal au papier rose, le club lombard veut savoir si un prêt est possible. En cas de vente, il faudrait mettre au moins 20 M€ sur la table, et les Milanais comptent tenter le coup.

À lire

OL : tout est bouclé pour le départ de Karl Toko-Ekambi !

Les officiels du jour :

C’est officiel, le Real Madrid a enregistré l’arrivée d’un nouveau gardien de but, pour pallier la blessure de Thibaut Courtois. Il s’agit de Kepa Arrizabalaga qui arrive en prêt pour la saison, en provenance de Chelsea. Il sera présenté à la presse ce mardi. Cengiz Ünder quitte l’Olympique de Marseille pour retourner en Turquie. Il s’est engagé avec Fenerbahçe, et ce, pour les quatre prochaines saisons. Enfin, Birger Meling quitte officiellement le Stade Rennais. Le latéral norvégien part au FC Copenhague qui le suivait depuis plusieurs semaines.