Ça chauffe très fort entre Mario Balotelli et Brescia !

Entre Mario Balotelli et Brescia, la belle histoire a viré au cauchemar. Outre l'apport très relatif de l'attaquant italien au cours de la saison (seulement 5 buts inscrits en Serie A), les choses ont mal tourné ces dernières semaines. Le comportement de Balotelli durant le confinement, qui lui avait valu les critiques de son entraîneur, et ses absences répétées lors du retour à l'entraînement ont fait monter la sauce, à tel point que le joueur s'est fait refuser l'accès à l'entraînement.

Le président de Brescia Massimo Cellino a vite compris que l'aventure commune allait s'arrêter, d'autant que le joueur était en fin de contrat à l'issue de la saison (avec une année en option en cas de maintien, or Brescia est 20e de Serie A). Mais le ton continue de monter entre les deux parties, comme le révèle La Gazzetta dello Sport. Balotelli a en effet envoyé un avertissement à son club, le troisième, pour réclamer sa réintégration, et il y a ajouté une mise en demeure pour le non versement du salaire de mars.

Mino Raiola entre en scène

Mattia Grassani, l'avocat de Cellino, s'est publiquement étonné de l'initiative de l'attaquant âgé de 29 ans. « Je crois que Mario Balotelli est le seul footballeur européen militant de premier plan qui a osé mettre son club en défaut, conformément à la convention collective, pour obtenir le paiement intégral du salaire mensuel de mars, en pleine période de coronavirus et avec des activités sportives complètement suspendues. En outre, Brescia ne compte plus le nombre des avertissements, envoyés toujours la nuit par le joueur, qui se plaignent de l'impossibilité présumée de s'entraîner et/ou des attitudes discriminatoires mises en place contre lui. Au cours des dix derniers jours, il en a envoyé trois, entre 20 h et 23h30, le dernier mercredi soir, alors que les bureaux de l'entreprise étaient manifestement fermés. Si cela continue, avec l'expérience acquise ces dernières semaines dans le domaine de la réglementation et de l'application de la convention collective, il pourrait obtenir un diplôme honorifique en droit », a-t-il lancé.

Une attaque à laquelle a vite répondu l'inusable Mino Raiola. « La vérité émergera. Je vais dire à Mario d'écrire des emails à M. Grassani dans la matinée. Le problème est que Brescia le fait s'entraîner seul jusqu'à 19h. Il est normal qu'il écrive des emails après 20 heures, quand il rentre chez lui et se rend compte qu'ils font de la discrimination contre lui. Cependant, je ne savais pas que Brescia n'avait pas encore payé le mois de mars et, franchement, il me semble normal que l'on puisse demander un salaire après 3 mois sans être payé. J'aimerais savoir si M. Grassani a également fait payer ses frais à ses clients en mars... Il me semble plutôt que Brescia est le seul club de Serie A qui n'a pas encore vu son joueur frapper la balle », a répliqué l'agent de l'Italien. Qu'il semble loin le début de l'idylle entre Balotelli et son club de cœur.